Véhicule suspect à Molenbeek: Le conducteur identifié est inconnu de la justice belge

Selon le parquet de Bruxelles, il tient des propos incohérents et a un comportement assez déséquilibré. L'intervention du Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) est par ailleurs sur le point de s'achever et rien d'anormal n'a été détecté dans le véhicule du suspect.

Mardi après-midi, vers 17h00, la police de la zone Midi a pris un chasse un véhicule qui avait brûlé au moins un feu rouge à Anderlecht. Le conducteur du véhicule n'a pas obéi aux injonctions des policiers et est entré en collision avec un premier véhicule de police.

Les forces de l'ordre ont fait usage de leur arme pour tenter d'immobiliser le véhicule en fuite, en tirant dans les pneus de la voiture. Celle-ci a toutefois continué sa route sur la chaussée de Ninove, à Molenbeek, avant de heurter un second véhicule de police.

Vers 17h30, la voiture a finalement pu être immobilisée et le conducteur interpellé par la zone de police Bruxelles-Ouest. Un périmètre de sécurité a été installé sur la chaussée de Ninove, entre la gare de l'Ouest et la rue de Dilbeek, car le suspect a déclaré aux policiers que son véhicule contenait des explosifs.

Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) s'est rendu sur place. Quelque 400 personnes ont été confinées dans le périmètre.

