Vague de froid: des nuits polaires en perspective

La matinée de lundi sera marquée par la présence de brumes, brouillards givrants et nuages bas même si quelques rayons de soleil pourront apparaître dans la journée par endroits, selon les prévisions de l'IRM. Les températures maximales seront comprises entre 3° sur l'ouest du pays, 0° dans le centre et -5° sur les hauts plateaux de l'est. Le vent sera faible de direction variable s'orientant ensuite entre l'est et le nord-est.

La nuit de lundi à mardi sera très froide avec des températures redescendant entre -2° sur l'ouest du pays, -4 à -6° dans le centre et -8 à -14° sur les hauts plateaux enneigés de l'Ardenne. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur est.

Mardi matin, on prévoit par endroits des nuages bas, de la brume et quelques bancs de brouillard givrant, suivi de belles éclaircies par temps particulièrement froid puisque les gelées persisteront en journée dans la plupart des régions. Les maxima se situeront entre 0° ou +1° à la mer et -7° en Ardenne.

Maintien de la phase de vigilance renforcée sur les routes wallonnes

La vigilance est toujours renforcée et la situation sur le réseau routier wallon continue de faire l'objet d'un suivi régulier en raison des dernières prévisions météorologiques, indique lundi le Service public de Wallonie (SPW) dans un communiqué. Au vu des températures, les routes pourront être glissantes et la formation de plaques de verglas n'est pas exclue.

Les températures resteront négatives au sud du sillon Sambre et Meuse en journée et seront froides pour l'ensemble de la Wallonie la nuit prochaine avec des minima jusqu'à -12° sur le massif ardennais. La Cellule d'Action Routière (CAR) composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC - W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route reste donc activée.

Le SPW mobilise tous ses moyens pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales.

Il est conseillé aux usagers de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon avant tout départ via les sites http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be. Il leur est recommandé de rester prudents et vigilants sur la route, en particulier sur le réseau secondaire et notamment aux endroits exposés.

Le reste de la semaine

Pour la seconde partie de la semaine prochaine, les conditions resteront anticycloniques, mais des perturbations affaiblies parviendront tout de même jusqu'à nos régions. Ce week-end, sous une nébulosité abondante, quelques précipitations seront possibles même si le temps restera sec sur la plupart des régions

Elia prévoit une éventuelle activation des réserves stratégiques

Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Belgique, envisage une activation éventuelle des réserves stratégiques pour cette semaine. Une telle démarche vise à maintenir la sécurité d'approvisionnement. Si cette mesure devait être prise, il s'agirait d'une première puisque les réserves stratégiques n'ont jamais été activées jusqu'à présent. Elia dit se préparer à "une semaine tendue sur le marché européen de l'énergie". "La vague de froid attendue en Belgique et en France entraînera probablement des pics élevés de consommation, en particulier en France. En conjonction avec les besoins d'importation de la Belgique, cette situation pourrait engendrer des tensions commerciales dans la zone de l'Europe occidentale et centrale." Le groupe indique suivre de près la situation du marché international et le parc de production disponible. Les réserves stratégiques servent à absorber un déficit structurel de production en période hivernale. "Le volume des réserves stratégiques pour l'hiver 2016-2017 s'élève à 750 MW et est contractuellement garanti par les centrales au gaz de Seraing et de Vilvorde. Cette capacité de réserve peut être activée pour des raisons techniques ou économiques (déséquilibre entre l'offre et la demande ou pics des prix de 3.000 euros/MWh). Pour les réserves stratégiques, la période hivernale a commencé le 1er novembre 2016 et se terminera le 31 mars 2017", précise Elia.