Un tunnel ferroviaire Midi-Schuman pour soulager la jonction Nord-Midi

Quelle est la solution qui serait la mieux acceptée par l'ensemble des acteurs appelés à se prononcer sur un éventuel élargissement de la capacité ferroviaire à Bruxelles? Les chercheurs de la VUB Geert te Boveldt et Cathy Macharisse se sont penchés sur cette question en développant une nouvelle méthodologie de travail. Baptisée COMCA (Competence-based Multi Criteria Analysis), celle-ci a été spécialement conçue "pour des problèmes multi-acteurs, multi-niveaux, typiques du contexte bruxellois", indiquent-ils. "Le problème de la jonction Nord-Midi implique, en premier lieu, le transport ferroviaire (fédéral), mais concerne aussi l'urbanisme, l'aménagement du territoire, le transport public local, l'économie et l'environnement, tant à Bruxelles que dans les deux autres régions."

Les chercheurs ont dès lors soumis aux différents acteurs compétents et associations représentatives dans le secteur de la mobilité neuf variantes d'élargissement de capacité possibles afin d'identifier celles qui aboutiraient le plus facilement à un consensus.

Les résultats donnent, selon eux, "une première indication grossière des variantes qui semblent prometteuses." Ainsi, les variantes qui prévoient des tunnels non parallèles à la jonction Nord-Midi existante (sud-est et ouest-est) et celles qui utilisent les lignes de rocade 26 et 28 "paraissent dignes d'un examen plus approfondi".

La variante "South East" (sud-est) semble la plus prometteuse. Ce nouveau tunnel entre Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central et Schuman n'augmenterait pas la capacité de la jonction Nord-Midi, mais déchargerait cet axe grâce à de nouvelles liaisons, détaille l'étude. Par exemple, les voyageurs venant de Gand pourraient atteindre directement le quartier européen sans faire le détour par Bruxelles-Nord. Cette option demanderait le creusement d'un tunnel, en partie sous le tunnel ferroviaire actuel et en partie sous le tunnel du métro à Schuman. Une transformation des trois gares figurant sur le trajet devrait aussi être envisagée pour accueillir la nouvelle infrastructure.

"Les résultats de COMCA doivent être interprétés avec prudence", avertissent toutefois les chercheurs. "Dans un projet d'une telle complexité, le résultat d'une unique application ne doit pas être considéré comme la décision, mais plutôt comme le début d'un processus qui progresse sans cesse."