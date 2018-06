Un an après le Samu Social - Le nouveau baromètre transparence à Bruxelles

Après le scandale Mayeur-Peraïta, tous les partis bruxellois ont multiplié les promesses de bonne gouvernance et de transparence. Un an après leur engagement, et six mois après notre baromètre "Brussels-Papers", Le Vif/L'Express, La Capitale et Transparencia.be font le point.