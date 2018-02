Tueurs du Brabant: De Valkeneer se retire du dossier au profit du parquet fédéral

L'enquête sur les Tueurs du Brabant reste dirigée par la juge d'instruction de Charleroi, mais le ministère public est assuré par le parquet fédéral et plus par le parquet de Charleroi, a précisé mardi à Belga un porte-parole du parquet fédéral. Plus tôt dans la journée, le ministre de la Justice Koen Geens avait annoncé que l'affaire serait "fédéralisée", avec une capacité d'enquête triplée. Christian De Valkeneer n'est donc désormais plus impliqué.