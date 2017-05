Tous ceux qui ont un emploi sensible seront examinés par la Sûreté de l'Etat

Toute personne qui exerce "une fonction sensible" dans un "lieu sensible" dans notre pays devra se soumettre à un screening de la part de la Sûreté de l'Etat. La loi sur les "habilitations de sécurité et attestation de sécurité" sera donc modifiée et ce, avant la fin de l'année, indique mardi le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) dans L'Echo et De Tijd.