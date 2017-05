Stoltenberg enfonce le clou: "la Belgique doit dépenser plus pour la défense"

"J'attends de tous les alliés de donner un suivi à ce que nous avons décidé en 2014: de stopper les économies, d'augmenter graduellement (les budgets de la défense) et de bouger en direction de dépenses à 2% dans la décennie", a-t-il affirmé lors d'un entretien accordé à l'agence Belga au lendemain d'une "réunion spéciale" des chefs d'Etat et de gouvernement des 28 - et bientôt 29, avec le Monténégro - pays membres de l'Alliance atlantique dans le nouveau siège bruxellois de l'organisation.

Une occasion que n'a pas manquée le président américain Donald Trump pour réclamer "brutalement" de ses alliés qu'ils "contribuent enfin équitablement" et qu'ils "remplissent leurs obligations financières", affirmant qu'ils devaient "d'énormes sommes d'argent" en raison du déséquilibre entre les budgets militaires des Etats-Unis et l'Europe.

Peu surpris par la sortie de M. Trump, le Premier ministre belge Charles Michel a confirmé jeudi soir l'intention de son gouvernement d'augmenter progressivement le budget de la Défense, mais sans s'engager à atteindre les 2% du PIB réclamés par Washington et par l'Otan.

La Belgique, pays hôte du siège de l'organisation, n'a consacré en 2016 que 0,91% de son PIB aux dépenses militaires - ce qui la place dans le peloton de queue du classement élaboré par l'Otan - alors que les 28 alliées se sont engagés en septembre 2014, lors d'un sommet atlantique au Pays de Galles, à arrêter l'érosion de leurs budgets de défense et à y affecter 2% du PIB d'ici 2024. Seuls cinq pays ont atteint ce seuil en 2016: les Etats-Unis, qui en tant que puissance mondiale caracolent en tête du classement, l'Estonie, la Grèce, la Pologne et le Royaume-uni. La Roumanie devrait suivre cette année et la Lettonie l'an prochain.

Avec la "vision stratégique" approuvée en juin dernier, le gouvernement a fixé comme objectif une trajectoire pour s'orienter vers 1,3% du PIB à l'horizon 2030 et pour revenir ainsi dans la moyenne des pays européens nucléaires (France et Royaume-Uni, jusqu'à la concrétisation du Brexit) et non nucléaires.

"J'en ai parlé souvent avec le Premier ministre et d'autres dirigeants politiques en Belgique. J'accueille favorablement l'augmentation que nous voyons, mais j'attends bien sûr une hausse supplémentaire", a dit M. Stoltenberg.

Il a rappelé que nombre d'alliés avaient durant des années, après la fin de la Guerre froide, dépensé moins de 2%. "Ma responsabilité (en tant que secrétaire général) c'est d'assurer que nous mettons en oeuvre les promesses sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord en 2014", a souligné M. Stoltenberg.

Selon lui, la tendance à la baisse des budgets militaires a cessé dans la plupart des pays, avec même une augmentation globale de 3,2% en 2016, soit dix milliards de dollars.

M. Stoltenberg a par ailleurs admis que le président Trump avait un "langage direct", "clair" et "tranchant" sur le besoin d'un partage plus équitable du fardeau ("burden sharing") des efforts de défense entre alliés. "Le langage et les mots peuvent être différents, mais le coeur du message est le même que celui de précédentes administrations" américaines, a-t-il dit.