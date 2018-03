Sondage: Les partis traditionnels reprennent des forces

Le MR et le PS retrouvent des couleurs en Wallonie et à Bruxelles, où le PTB marque le pas. La N-VA retrouve les forces qu'elle avait puisées dans le scrutin de 2014 pour asseoir sa domination en Flandre: tels sont les principaux enseignements du dernier baromètre politique publié mardi par la RTBF, La Libre, De Standaard et la VRT.