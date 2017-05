Soleil et chaleur dimanche, avec risque d'orage

Le ciel sera changeant avec, dans l'intérieur des terres, des averses et des orages par endroits qui pourront être accompagnés de grêle. Il fera à nouveau très chaud avec des maxima entre 25 et 30 degrés dans l'intérieur des terres et probablement 22 degrés en bord de mer. Le vent sera faible de direction variable, dans le nord-ouest plutôt de nord à nord-est l'après-midi.