Reynders : "le Hamas est totalement inconscient en lançant autant de milliers de personnes vers la frontière"

Interrogé par la "Première" (RTBF), M. Reynders a plaidé pour l'ouverture d'une enquête au niveau des Nations-Unies pour examiner ce qui s'est passé sur le terrain.

Le ministre des Affaires Etrangères a répété que la Belgique était opposée à un transfert d'ambassade vers Jérusalem. A ses yeux, il s'agit d'un acte unilatéral qui provoque des tensions, à l'image de ce qui s'est passé lundi. M. Reynders en a appelé à un usage proportionné de la force et au dialogue, "mais on sent qu'on s'en éloigne", a-t-il ajouté. Pour lui, il faut en revenir à une solution à deux Etats. "Mais on ne pourra pas aller vers un accord sans que les Etats-Unis ne soient autour de la table.... La position américaine devient de plus en plus unilatérale. Les Etats-Unis restent favorables à une solution à deux Etats, mais on s'en éloigne de plus en plus", a-t-il encore dit.

Le ministre belge des Affaires étrangères avait appelé dans un premier temps, sur Twitter, Palestiniens et Israéliens "à éviter à tout prix l'usage disproportionné de la violence et à renouer au plus vite le dialogue en vue d'un accord qui apporte une solution durable au conflit".