Remplacement des F-16 : un choix sous pressions

Serein, Steven Vandeput. La bourrasque est passée. Mieux : le SP.A, qui voulait faire tomber le ministre N-VA de la Défense dans le dossier du remplacement des F-16, a perdu, début juin, toute crédibilité. En cause : l'incroyable imprudence de John Crombez. Le président des socialistes flamands défendait la thèse selon laquelle la hiérarchie militaire, " en connivence totale avec le ministre ", manipule depuis des années le marché afin de faire valider par le politique l'achat du F-35 de l'avionneur américain Lockheed Martin. Crombez a diffusé deux mails présentés comme la preuve que Vandeput a menti devant le Parlement sur la durée de vie des F-16. Il aurait été au courant de l'existence d'une étude évoquant la possibilité de prolonger cette vie de six ans. Or, il est vite apparu que les mails, truffés d'erreurs de fond et de forme, sont des faux.

