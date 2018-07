Quelque 1.400 personnes manifestent contre Trump dans les rues de Bruxelles

Quelque 1.400 personnes, selon la police locale, ont répondu samedi à l'appel de la plateforme "Trump not Welcome" pour manifester contre la venue du président américain Donald Trump à Bruxelles à l'occasion du sommet de l'Otan des 11 et 12 juillet prochains. Le slogan commun de "Make Peace Great Again!" a rassemblé un public divers, avec des militants pro-environnement et anti-armement, des féministes, des représentants des syndicats et des défenseurs des droits des LGBT et des droits de l'Homme notamment.