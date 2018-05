Pourquoi personne n'a pu éviter le drame des enfants volés du Congo

En novembre 2015, Géraldine (1) a 3 ans quand elle arrive en Belgique, depuis la République démocratique du Congo. Laura en a 5. Elles rejoignent leurs parents adoptifs, comme neuf autres enfants. Le début d'une nouvelle vie. Une belle nouvelle vie. Sauf que, un an plus tard, l'existence de ces nouvelles familles explose. Un certain mercredi de l'hiver 2016, les Meert, qui ont adopté Géraldine, sont convoqués par le parquet fédéral, avec deux autres couples. Les autorités judiciaires affirment que leurs enfants adoptés, trois fillettes, ne sont en fait pas orphelins. Ils ont été kidnappés à leurs parents biologiques, dont on connaît à présent parfaitement le nom, et promis à l'adoption à des familles belges, qui ne savaient strictement rien de l'affaire.

...