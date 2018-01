Pourquoi l'extrême droite flamande succombe au charme de Poutine

Le plus grand fan de Poutine du pays vit à Termonde. Quand on entre dans la maison de Kris Roman on se croirait dans une boutique de souvenirs située à trois pas de la Place Rouge. Roman, un quinquagénaire corpulent au crâne rasé, reconnaît qu'il a un passé de droite. Dans les années quatre-vingt et au début des années nonante, il militait pour le Vlaams Blok pour protester contre la hausse de migrants à Bruxelles. Roman qualifie son passé extrémiste, où il a ouvertement sympathisé avec le Troisième Reich, de "pêché de jeunesse" auquel il a dit adieu.

