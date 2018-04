Plus de 7.000 enseignants nommés ne donnent plus cours

"Le nombre d'enseignants concernés par la mise en disponibilité, en 2017, est de 7.072", a répondu la ministre de l'Éducation, Marie-Martine Schyns au député François Desquesnes (cdH). Elle détaille que 13,5 % des enseignants concernés sont en mise à disponibilité pour défaut d'emploi (956, selon les calculs du quotidien) et 47,2 % sont en mise à disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR) (3.340). Il y a ensuite 21,7 % de ces enseignants "en disponibilité" pour cause de maladie (1.536) ; 14,3% pour convenances personnelles (1.012) ; 3,1 % pour cause de mission (220) et 0,1 % à cause d'une mesure d'ordre (8).

"La situation la plus fréquente est donc la DPPR à temps plein, quart-temps, mi-temps ou tiers-temps", ajoute la ministre Schyns. "La durée moyenne de mise en disponibilité est de 242 jours sur 10 ans (...) Les mises en disponibilité représentent globalement, en 2017, un budget de 114.275.232 euros" rapportent les titres Sudpresse mardi