Plus de 600 travailleurs de Caterpillar ont demandé "la fin des licenciements boursiers"

Plus de 600 travailleurs de l'usine Caterpillar à Gosselies (Charleroi) ont manifesté lundi matin dans le quartier européen à Bruxelles, en marge d'une rencontre entre les syndicats et les autorités européennes, fédérales et wallonnes.