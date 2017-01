Nethys a distribué 4,4 millions d'euros à dix administrateurs en deux ans

Si ces tantièmes, qui représentent 90% des bénéfices nets de Newin, ont été distribués équitablement entre eux, chaque administrateur a touché 190.000 puis 177.000 euros, selon les calculs du quotidien.

Parmi les dix administrateurs figurent huit mandataires politiques, soit six socialistes, notamment Alain Mathot et Philippe Buelen, un MR et un cdH.

Nethys confirme le versement des tantièmes, mais affirme qu'ils ont été entièrement versés à l'administrateur Nethys et pas aux autres. Une "modélisation fiscale" pour "concentrer la fiscalité du groupe au niveau de Nethys", se justifie la filiale du holding public Publifin.

Les administrateurs liégeois cdH de Publifin et Nethys présentent leur démission

Les administrateurs liégeois cdH siégeant au sein des conseils d'administration de l'intercommunale Publifin et de sa filiale Nethys ont présenté leur démission des mandats qu'ils exerçaient au sein de ces sociétés, a fait savoir le porte-parole de la vice-présidente du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Alda Greoli (cdH). Cette décision a été prise en concertation avec les instances du parti et la ministre Greoli "dans l'intérêt général", stipule le communiqué de presse transmis à l'agence Belga.

Mardi, Dominique Drion, conseiller provincial et patron du cdH liégeois, avait annoncé sa démission du poste de vice-président de Nethys. Le lendemain, Didier Hamers, administrateur et vice-président cdH, avait également indiqué renoncer à tous ses mandats au sein de Publifin.

L'intercommunale Publifin est dans l'oeil du cyclone depuis la révélation en décembre des montants faramineux des rémunérations encaissés par des élus locaux pour des prestations faibles, voire inexistantes, dans des organes consultatifs du holding public.