Météo: une matinée instable, des éclaircies l'après-midi

Une perturbation assez active traînera encore une grande partie de la journée sur la Belgique. Elle occasionnera des quantités de pluie localement importantes avec un risque d'orage, indique l'IRM.

Après midi, il fera plus sec avec des éclaircies. Le vent sera modéré, de sud-ouest. Les maxima resteront assez élevés pour la saison et oscilleront entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés en plaine.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le risque d'averses diminuera et le temps deviendra sec. Les minima iront de 4 degrés en Hautes-Fagnes et 7 degrés dans le centre du pays.

Lundi, il fera sec en début de journée avant qu'une zone de pluie active ne touche la Belgique. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Ardenne et 12 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera un plus intense avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h.