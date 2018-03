LuxFiles: des investissements de la CSC passent par le Luxembourg et l'île Maurice

L'ACV-CSC Metea, la centrale du syndicat chrétien pour les secteurs du métal et du textile, a investi une partie de ses économies dans des projets de micro-crédit. Mais ces investissements passent par le Luxembourg et parfois par l'île Maurice, rapportent Le Soir et De Tijd mercredi dans le cadre de leur enquête conjointe LuxFiles.