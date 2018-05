Liège, ville pauvre (En graphiques)

Le taux de chômage a beau (un peu) diminuer, il reste le deuxième plus élevé de Wallonie. Les jeunes y étudient massivement mais n'y passent pas leur vie. Ceux qui ont les moyens préfèrent la verte et calme périphérie. Même les seniors n'y reviennent plus autant qu'avant. Signes d'un problème de logements, insuffisants et plus onéreux que dans d'autres centres urbains.