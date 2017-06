Les Verts appellent à créer des "droits de douane environnementaux" pour les produits US

"Les gouvernements européens devront aller plus loin que les condamnations. Il n'y a aucune raison de laisser un partenaire politique et économique comme les USA rompre unilatéralement un accord essentiel pour l'avenir de l'humanité sans que cela porte concrètement à conséquences", indique Patrick Dupriez, coprésident des Verts. Les conséquences envisagées du côté des écologistes: une modification des termes d'autres accords, commerciaux, par exemple, de manière à contrebalancer un "dumping environnemental".

"Le non respect de l'accord de Paris sur le climat va créer une distorsion majeure de concurrence entre l'Europe et le continent américain qui justifie de revoir le fonctionnement de l'OMC en donnant primauté à la sauvegarde du climat et à la protection de nos normes sociales et environnementales sur les autres réglementations. Concrètement, si les Etats-Unis de Donald Trump ne respectent plus les règles issues de la COP21, ils devront payer pour accéder au marché européen", précise le député européen Philippe Lamberts.

Conformément aux possibilités ouvertes par les règles de l'Organisation Mondiale du Commerce et de l'Union européenne, Ecolo proposera donc d'instaurer des droits de douane environnementaux au niveau européen à l'égard des biens et services importés des Etats-Unis, indique le parti.

Le ministre wallon de l'Énergie Christophe Lacroix (PS) a quant à lui estimé que le volte-face de Trump, qui rejette donc les engagements pris par son prédécesseur, équivaut à "faire fi de la responsabilité historique qui a fait la richesse des USA". "Sortir des accords de Paris, c'est aussi mépriser les populations les plus vulnérables qui subissent les conséquences du changement climatique", alors que les Etats-Unis sont un des plus importants émetteurs de gaz à effet de serre.

Son de cloche similaire chez les humanistes du cdH, dont le président Benoît Lutgen parle d'une "décision d'une irresponsabilité historique envers les générations actuelles et futures". "Elle reflète tristement le cynisme et le manque de vision dont font preuve M. Trump et son Administration depuis leur prise de fonctions", note le parti, qui se dit "révolté" par une décision qui plonge le géant américain dans un "obscurantisme médiocre, aux antipodes de l'Amérique des Lumières".