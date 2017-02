Les soins psychiatriques sont-ils réellement efficaces ? Personne ne le sait

Après avoir constaté que le nombre de Flamands atteints de problèmes psychiques culmine, que l'utilisation d'antidépresseurs et d'antipsychotiques dépasse les bornes et que la Flandre affiche un des taux de suicide les plus élevés d'Europe, le quotidien De Morgen a décidé d'établir un rapport sur l'état de la psychiatrie en Flandre.