Les pompiers largement en sous-effectifs depuis la naissance de la Région

Les membres de la commission spéciale du parlement bruxellois chargée de se pencher sur la gestion des marchés publics au sein du SIAMU de la capitale ont notamment entendu mardi un ancien directeur général-adjoint; un ex-responsable financier et comptable; un juriste et un spécialiste des marchés publics engagés il y a un an; le directeur des ressources humaines et le responsable du service interne de prévention.

Si l'on en croit Francis Boileau, directeur-adjoint du SIAMU jusqu'en 2010, du temps de la défunte Agglomération bruxelloise, le service était déjà pourvu d'un cadre administratif limité, mais il bénéficiait d'un soutien administratif des services centraux de ladite Agglomération notamment lorsqu'il s'agissait de créer de nouvelles casernes moyennant des procédures très compliquées.

Toujours selon Francis Boileau, dès les débuts de la Région bruxelloise, les efforts de renforcement de l'administration par la Région ont été très limités. Sur le terrain, la gestion administrative est donc restée, tout au long de son mandat, aux mains des pompiers depuis l'établissement de cahiers des charges jusqu'à la livraison de commandes. A ses yeux, on a appliqué le statut des Organismes d'Intérêt Public au SIAMU (ndlr: comme Bruxelles Environnement, Citydev.brussels, la STIB, ...) à partir de 1996 comme dans une seule des 250 autres zones de secours du pays (ndlr: l'intercommunale liégeoise dirigée par Stéphane Moreau jusqu'en 2005). Il faut se demander si ce statut était le bon pour un service qui n'est nullement comparable aux autres.

Kurt Vermeulen, spécialiste des marchés publics, engagé en janvier de l'année dernière a confirmé avoir constaté, à son arrivée, que tout cela avait eu pour effet de priver le SIAMU de toute structure digne de ce nom pour gérer les marchés publics. M. Vermeulen a ajouté s'être aussitôt mis au travail pour établir une check-list, une procédure et donner des formations en la matière.