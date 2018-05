"Les mots de Bart De Wever doivent déclencher toutes les alarmes"

La petite Kurdo-Irakienne Mawda Shamdin est décédée dans la nuit du 16 au 17 mai lors d'une course-poursuite avec la police belge. Les occupants de la camionnette (ses parents, son frère, 24 adultes et 2 enfants) étaient probablement à la recherche d'un camion qui pourrait les conduire clandestinement au Royaume-Uni. La camionnette aux fausses plaques minéralogiques ne s'est arrêtée qu'après une course folle d'une heure. Bien que le parquet ait d'abord déclaré que la fillette n'était pas morte à cause de l'intervention de la police, le lendemain les autorités ont dû, de manière peu rassurante, revenir sur ces paroles. L'autopsie indique que la fillette a été touchée à la joue par la balle d'un agent de police.

