Les entreprises alimentaires contournent l'Afsca via les laboratoires étrangers

Les entreprises alimentaires recourent de plus en plus souvent à des laboratoires étrangers pour l'analyse de leurs échantillons. "De cette manière, elles peuvent plus facilement passer les problèmes mineurs sous silence", affirme un laborant lundi dans les colonnes des quotidiens Het Laatste Nieuws et De Morgen.