Les chips plus grasses que les frites

Les chips contiennent en moyenne quelque 35 % de graisse pour 510 à 535 Kcal par 100g. En comparaison, des frites correctement cuites ont une teneur en graisse de 10 à 13 % et contiennent environ 350 Kcal/100 g. Et des pommes de terre cuites à l'eau ne contiennent pas de graisse et seulement 75 Kcal/100 g.

Les chips light contiennent 30 % de graisse en moins, soit une teneur en graisse totale de 25 % (pour une moyenne de 450 Kcal). Pour atteindre ce résultat, les chips passent généralement dans une turbine où la graisse est éliminée.

La manière dont les lamelles de pomme de terre sont coupées influence aussi légèrement la teneur en graisse. Les chips striées en absorbent moins, tandis que les chips plus fines en absorbent davantage.

Une nouvelle méthode permettant de diminuer la teneur en graisse des chips consiste à les cuire au four, mais comme le fait remarquer Guido Bral, ces chips cuites au four sont plutôt, en réalité, des " biscuits " à base de pâte de pommes de terre. Et si elles contiennent moins de graisse, elles comptabilisent aussi plus de glucides que les chips habituelles.

Les chips à base de pommes de terre déshydratées et de farine de maïs contiennent en général entre 525 et 540 Kcal et 35 % de graisse. La version light contient en moyenne 488 Kcal et 25 g de graisse par 100 g de chips.

Des variantes à base de farine de riz (en combinaison avec des pommes de terre déshydratées et de la farine de maïs) contiennent en moyenne seulement 490 Kcal et 24 % de graisse, le riz absorbant moins de graisse que les pommes de terre.

Les chips de maïs et les chips tortilla contiennent généralement 475 et 545 Kcal et ont une teneur en graisse oscillant entre 20 et 34 %. Les versions light contiennent en moyenne 442 Kcal et 17 % de graisse.