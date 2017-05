Le Samusocial hors de contrôle

Ils vous diront que la cause est noble, que le travail ne manque pas, que les mandats d'une asbl sont privés, et les faits leur donnent raison. Ils vous diront aussi qu'il n'y a aucun abus ni excès, que chaque jeton de présence est justifié, et vous devrez les croire sur parole, parce qu'ils estiment que cela ne regarde qu'eux. Même quand les montants interpellent. Tel est l'étrange paradoxe qui sous-tend le Samusocial, le principal interlocuteur bruxellois dans l'aide d'urgence aux personnes sans abri : très loquace sur son action de terrain, muet sur les rémunérations de ses administrateurs. D'ailleurs, son responsable communication n'est "pas habilité à répondre aux questions qui ne sont pas d'ordre opérationnel". D'ailleurs, dans les remarques qu'il nous a fait parvenir, le président du conseil d'administration, Michel Degueldre, seul habilité à répondre à ces questions de transparence, a éludé celles du Vif/L'Express, envoyées par écrit.

