Le réfugié, fabrique à préjugés

Francken superstar. Une valeur en hausse, à la Bourse des cotes de popularité politique, y compris désormais en Wallonie. Son rayon, c'est pourtant l'ingrate gestion de l'asile et de la migration. Le secrétaire d'Etat N-VA y est manifestement apprécié pour le boulot accompli. Il sait trouver les mots qui percutent et enchantent pour traduire sa vision du problème : " abus/abusif ", " fermeté ", " éloignement ", " fraude ", parsèment les 33 pages de sa dernière note de politique. " Hospitalité " et " solidarité " y brillent par leur absence. Le migrant n'a pas fini de traîner dans ses maigres bagages une réputation peu flatteuse.

