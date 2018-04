Le parti Islam croit en l'avenir islamiste de Bruxelles, Maingain veut le faire interdire

Le parti Islam, qui compte se présenter dans 28 communes en Wallonie et à Bruxelles lors des élections communales du 14 octobre prochain, a dévoilé vendredi des éléments de son programme, basé sur les principes du coran et de la charia et visant à l'établissement d'une "démocratie islamiste".