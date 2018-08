Le nouvel "arrondissement du Centre" présente des perspectives de développement

La province du Hainaut a été redécoupée et compte désormais quatre circonscriptions électorales, au lieu de cinq. Thuin et Charleroi ont en effet fusionné. "Ce changement a été perçu par les communes de la région du Centre comme une occasion de réunir en une seule circonscription une communauté déjà liée", a souligné mardi M. Moortgat. Le nouvel arrondissement du Centre comprend des entités des arrondissements administratifs de Charleroi (Manage, Seneffe), de Soignies (Braine-le-Comte, Ecaussinnes, La Louvière, Le Roeulx et Soignies) et de Thuin (Binche, Estinnes et Morlanwelz). Globalement, cet arrondissement offre, selon les statistiques provinciales, des perspectives de développement qui ne demandent qu'à se concrétiser. La population connaît une croissance globale plus rapide que celle du Hainaut. Le taux d'emploi est supérieur et le taux de chômage inférieur à ceux de la proivince. Le revenu moyen par déclaration est quant à lui légèrement supérieur à celui du Hainaut.