Le Musée du Cinquantenaire s'appelle désormais le Musée Art & Histoire

En se repositionnant, le nouveau Musée Art & Histoire (Museum Kunst & Geschiedenis en néerlandais, Art & History Museum en anglais) veut éviter toute confusion avec les autres musées qui l'entourent, explique l'institution.

L'opération implique également une profonde réorganisation qui fait suite à une réflexion initiée il y a plusieurs mois pour améliorer son image. Des expositions temporaires basées sur les collections propres du musée sont désormais proposées tandis que les salles permanentes vont être rénovées une à une.

Après celle qui accueille le magasin Wolfers, suivront notamment les salles consacrées à l'Egypte, aux 19 et 20e siècles et à la maquette de Rome. La toiture, les sanitaire et l'accueil seront également prochainement remis à neuf. Le Musée Art & Histoire fait partie des Musées royaux d'Art et d'Histoire, appellation qui chapeaute également le Musée des Instruments de Musique (MIM), la Porte de Hal et les Musées d'Extrême-Orient actuellement fermés.

Situé dans le parc du Cinquantenaire, il abrite de prestigieuses collections illustrant tant l'histoire de notre pays que celle des grandes civilisations et cultures du monde. Il comprend quatre sections: l'Antiquité, l'archéologie nationale, les arts décoratifs européens et les civilisations non européennes.