Le livre-dialogue entre Carles Puigdemont et un journaliste du Vif/L'Express

Et donc, le président catalan déchu et en exil en Belgique, Carles Puigdemont, publie en septembre prochain, aux éditions Lannoo, en français, néerlandais et anglais, le livre La crise catalane, une opportunité pour l'Europe. Un livre d'entretien, de conversation, de dialogue avec Olivier Mouton, journaliste politique au Vif/L'Express.

L'ouvrage ne se veut pas plaidoyer pour la Catalogne mais plutôt éclairant pour tous les lecteurs, puisque selon Carles Puigdemont, "l'affaire catalane" doit constituer comme un symbole d'une démocratie à réinventer à l'échelon européen. A l'heure où les électeurs semblent de plus en plus rejeter les Etats centraux, autant que l'Union européenne telle qu'actuellement constituée et (dys)fonctionnant, et sont confrontés à une globalisation toujours plus effrénée.