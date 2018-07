Le gouvernement wallon adopte le plan Energie Climat 2030

Alors que l'Union européenne et ses Etats-membres se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% entre 1990 et 2030, par l'intermédiaire d'une part d'au moins 32% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique et d'une augmentation de 32,5% de l'efficacité énergétique, la Belgique, elle, vise à réduire de 35% ses émissions de gaz à effet de serre dans le secteur non-ETS (mécanisme de quota d'émissions européen) ainsi qu'une part d'énergie renouvelable estimée à 21%.

Des objectifs qui doivent être atteints grâce à des sous-objectifs sectoriels régionaux. Dans ce cadre, la Wallonie s'est engagée à travailler sur la réduction de la consommation énergétique du transport de biens et de personnes, notamment par le 'verdissement' du parc de véhicules, sur une augmentation de la part de la consommation finale d'énergie renouvelable, jusqu'à environ 23,6% et sur la rénovation des bâtiments afin de réduire de 70% leur consommation d'énergie d'ici à 2050.

"Pour atteindre ces différents objectifs, il y a lieu d'envisager la mise en place de mesures constituant un ensemble cohérent pour orienter nos choix vers les solutions les plus décarbonées. La ligne directrice articule deux principes interdépendants: le pollueur-payeur et le signal-prix", ont indiqué jeudi les 2 ministres régionaux en charge du dossier, Carlo Di Antonio (Environnement) et Jean-Luc Crucke (Climat). Selon ces derniers, un prix incitatif afin de pousser à une consommation responsable et des alternatives aux solutions carbonées devront être proposées.