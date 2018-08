Le Brussels International Business Court, le tribunal 5 étoiles qui fait grincer les dents des magistrats

Champagne, petits fours et buffet à volonté. Juin tire à sa fin et l'hôtel de ville de Bruxelles a réservé une de ses plus belles salles à la célébration d'un heureux événement : la grande famille des cours et tribunaux de Belgique attend un enfant. Au comble du ravissement, les fées sont nombreuses à se pencher sur le berceau toujours vide. Il n'est pas encore né le divin chérubin mais son père porteur, Koen Geens (CD&V), a fait le déplacement pour le présenter sous toutes les coutures.

