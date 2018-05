Le 25 mai 1940 se joua le drame de Wynendaele, l'un des épisodes les plus tragiques de notre pays

A quelques reprises, dans l'histoire du pays, il est arrivé que le roi et ses ministres défendent des points de vue divergents. Voire même qu'ils empruntent des chemins radicalement différents. Ce fut le cas au petit matin du 25 mai 1940. Sans doute l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire du pays. Et qui coûta son trône à un roi.

...