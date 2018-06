La N-VA, cancer des Belges

Cet été-là, il y a bientôt quatre ans, Charles Michel a décidé de faire monter la N-VA au gouvernement fédéral. Pour qu'il puisse endosser, lui, le costume de Premier ministre. C'est là que le cancer s'est déclenché. S'attaquant aux cellules de la Belgique, donc - soit ses citoyens - et non plus de la seule Flandre. Affectant son raisonnement et émoussant ses capacités de discernement. Certains de ses organes résistent. Mais la maladie se propage. Et tout le monde en perçoit chaque jour plus clairement les effets.

...