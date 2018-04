Ken Loach répond à Charles Michel: "regardez les preuves et revoyez vos propos" (vidéo)

Ken Loach a tout d'abord réaffirmé son rejet du négationnisme. "Je trouve un peu choquant d'avoir à faire cette déclaration sur ces allégations parce que toute ma carrière et tous les films que j'ai fait visaient à défendre les droits humains, à défendre les lois internationales, la justice sociale... Et je connais fort bien l'histoire du négationnisme. C'est le terrain de l'extrême droite et je n'ai rien à voir avec cela. L'antisémitisme et le racisme sont dans toutes les sociétés. Ils sont la peur de l'étranger, du marginal, et ils se traduisent par de la haine. C'est profondément répugnant et inquiétant", a-t-il affirmé.

Sur la controverse au Royaume-Uni, il a formulé quelques reproches au parti travailliste. "Ces deux dernières années, les dispositions antisémites dans les partis de droite étaient deux fois plus importantes qu'au parti travailliste. Ces deux dernières années, quand Jeremy Corbyn était leader, l'antisémitisme de la plupart des partisans du parti travailliste est monté, en d'autres termes il a eu une influence en minimisant le racisme et l'antisémitisme. C'est le seul point que je dirais à propos de cela. C'est un homme qui a toujours défendu les droits humains".

Le réalisateur n'a pas voulu s'exprimer directement sur les déclarations du Premier ministre parues dans la presse. Il s'est cependant permis d'ironiser sur le sujet: "J'ai compris qu'il avait étudié le droit dans cette université. Est-ce qu'ils enseignent mal ou n'a-t-il pas réussi ses examens? Parce qu'un bon avocat sait qu'on examine d'abord les preuves avant de parvenir à une conclusion. Monsieur Michel, regardez les preuves et revoyez vos propos", a-t-il lancé.

Il a ensuite demandé si le Premier ministre n'avait pas soulevé des questions sur les violations du droit international commises par Israël ou encore sur l'occupation des terres palestiniennes à l'occasion d'un événement célébrant les 70 ans de l'Etat d'Israël.