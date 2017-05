ISPPC : Fraude sociale chez les mandataires ?

Depuis près de 10 ans, le président et les vice-présidents de l'ISPPC touchent, en plus de leur rémunération, une indemnité mensuelle. Ces "frais forfaitaires" sont censés couvrir, notamment, leurs dépenses de déplacement, leurs frais de restauration. Le président perçoit près de 12.000 euros par an. Des voix dénoncent une "fraude sociale" pour contourner le plafond des rémunérations. Trois vice-présidents ont demandé en février de ne plus recevoir cet "extra".