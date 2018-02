Inquiétude auprès des ONG bruxelloises qui aident les réfugiés

Lors d'un contrôle sur la législation de la maison d'art ouverte Globe Aroma, sept sans-papiers ont été arrêtés vendredi en fin de journée, selon le porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Olivier Slosse. Cette organisation à but non lucratif est connue pour son travail artistique avec les réfugiés, les demandeurs d'asile et les nouveaux arrivants. Un contrôle qui inquiète parmi les organisations bruxelloises qui travaillent régulièrement avec des personnes sans domicile légal.

