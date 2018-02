Inauguration d'une immense fresque de Brecht Evens à Bruxelles (vidéo)

Une nouvelle fresque a fait son apparition dans les rues Bruxelles. L'oeuvre du dessinateur BrechtEvens, Jardin aux fleurs, a été inaugurée vendredi à l'angle de la rue du Grand-Serment et de la rue du Char, en présence du bourgmestre Philippe Close et des échevins David Weytsman et Khalid Zian.