Il y a 50 ans, un incendie détruisait l'Innovation faisant des centaines de morts

Il était 13h20 environ en ce lundi 22 mai 1967 quand une vendeuse du rayon enfant donna l'alerte après avoir remarqué une odeur de brûlé provenant d'une réserve. L'alarme retentit à 13h27 mais fut confondue par nombre de personnes avec le signal marquant la fin de la pause déjeuner pour le personnel. A 13h34, les pompiers sont prévenus et les premiers véhicules de secours se précipitent vers les lieux de l'incendie.

Très vite cependant, les flammes, la chaleur et les fumées toxiques se propagent à tout le premier étage, atteignent le restaurant situé au 3e, où près de 200 personnes étaient attablées pour leur pause de midi puis gagnent l'ensemble du bâtiment, piégeant des dizaines de personnes qui meurent asphyxiées. D'autres se précipitèrent vers les trop rares sorties de secours, les fenêtres grillagées ou les toits du bâtiment d'où beaucoup sautèrent dans le vide pour échapper aux flammes avant de s'écraser plusieurs mètres en contrebas.

Les flammes atteignirent rapidement la coupole du magasin dessiné par l'architecte Victor Horta en 1901. L'explosion de la verrière provoqua un appel d'air et un embrasement généralisé de la structure.

L'incendie, désormais incontrôlable, menaça de s'étendre à toute la zone, les pompiers éprouvant les pires difficultés à manoeuvrer leurs véhicules dans les rues étroites de ce quartier bruxellois. Plusieurs magasins voisins de l'Innovation furent en effet touchés à leur tour par les flammes après l'explosion des cuves de mazout de la célèbre enseigne bruxelloise.

Les pompiers de Bruxelles luttèrent, jusqu'à la tombée de la nuit avant de pouvoir maîtriser le sinistre. Le roi Baudouin et le Premier ministre de l'époque, Paul Vanden Boeynants, se rendirent en début de soirée sur les lieux de la catastrophe. Dans le pays, l'émotion est vive et un deuil national est décrété.

Les travaux de déblaiement et d'identification des victimes de la tragédie débutèrent dès le lendemain dans les décombres encore fumants de l'Innovation. Le 30 mai, les funérailles des victimes sont célébrées par le cardinal Suenens à la basilique de Koekelberg en présence du couple royal et des plus hautes autorités du pays avant leur inhumation au cimetière de Bruxelles.

Un demi-siècle après le drame, on s'interroge encore sur l'origine précise de la catastrophe qui causa des dégâts chiffrés à plus d'un milliard.

Les jours suivant la catastrophe, des journaux avancèrent l'hypothèse d'un acte criminel. Il est exact qu'à l'époque, une "semaine américaine" était organisée par le grand magasin qui avait reçu des lettres de menaces. Par ailleurs, quelques jours avant le drame, des jeunes opposés à la guerre du Vietnam avaient manifesté dans le quartier. Le parquet opéra des perquisitions dans des milieux de gauche et si l'hypothèse d'un acte criminel ne fut jamais prouvée, elle subsista longtemps dans la mémoire collective des Bruxellois parmi lesquels se créa une véritable "psychose de l'attentat".

Il n'y eut cependant ni poursuites ni procès malgré les graves carences constatées en matière de sécurité et l'enquête se termina par un non-lieu en 1970. Les victimes seront indemnisées à l'amiable par les compagnies d'assurance et l'Innovation rouvrit ses portes trois ans après le drame, qui reste en Belgique l'un des événements les plus meurtriers de l'après-guerre.

Le seul pompier à avoir pu pénétrer dans l'Inno en feu se souvient

Jean Van Lard, un ancien sapeur-pompier qui travaillait au poste avancé de la rue de la Presse à Bruxelles, affirme avoir été le seul soldat du feu à avoir pu pénétrer à l'intérieur du bâtiment de l'Innovation pris par les flammes, le 22 mai 1967, réussissant à sauver entre 10 et 15 personnes de la catastrophe.

Le 22 mai 1967, Jean Van Lard et ses collègues sont arrivés sur les lieux de l'incendie vers 14h00, soit à peu près une demi-heure après le déclenchement de l'alerte incendie. "Le lieutenant Mulkey nous a alors donné l'ordre de mettre une échelle sur la marquise de l'Innovation pour voir s'il était possible de rentrer à l'intérieur du bâtiment. J'ai réussi à y pénétrer, accompagné par un de mes collègues, mais vu la gravité de la situation, je lui ai rapidement demandé d'aller chercher du renfort", raconte-t-il à l'agence Belga.

Le feu, qui se propageait à toute vitesse, a rapidement rendu impossible l'accès dans le magasin aux services de secours. Jean Van Lard, alors âgé de 22 ans, s'est donc retrouvé seul à devoir gérer une situation de crise qui le marquera à jamais. Son récit évoque de nombreuses personnes étant la proie des flammes, d'autres se jetant dans le vide en criant leur douleur. Certaines personnes, indemnes, se trouvaient prises au piège, encerclées par d'énormes fumées noires. Beaucoup parmi elles descendaient du restaurant, situé au 3e étage, cherchant désespérément à échapper aux flammes.

"Alors, quand les gens m'ont vu arriver, ils étaient soulagés. Ils croyaient qu'il y avait toute une armada qui me suivait pour les aider mais il n'y avait que moi et les flammes surgissaient de toutes parts. Avec l'aide de deux employés qui connaissaient bien le bâtiment, on s'est dirigés vers la façade donnant sur la rue Neuve, la seule qui n'était pas en feu. En me servant d'une hache de pompier, j'ai défoncé une fenêtre qui était emmurée avec des panneaux en métal et enfin, on a pu commencer à faire descendre les personnes encore valides".

Jean Van Lard estime avoir sauvé entre 10 et 15 personnes ce jour-là. "On n'oublie pas des scènes comme celles de la tragédie de l'innovation", déclare-t-il. "A l'époque, j'étais jeune, fougueux et un peu casse-cou. J'ai vu des gens dans le besoin et je suis intervenu. Mais le contrecoup est arrivé plus tard. Je me suis remémoré le fil de ce que j'avais vu et vécu et mes nerfs ont lâché. J'ai fait une dépression", confie-t-il.

L'ancien sapeur-pompier a été décoré à plusieurs reprises pour son dévouement et le courage dont il a fait preuve le jour du drame.

Au total, entre 150 et 200 pompiers sont intervenus le 22 mai 1967 sur les lieux du sinistre.