Hausse de 70% des incapacités de travail en dix ans

En 2016, 366.293 travailleurs étaient en arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie. Depuis 2006, ce sont 150.000 travailleurs de plus se retrouvant en incapacité de travail de plus d'un an.

La majorité des incapacités sont des maladies mentales concernant 128.434 personnes en 2016, soit 82% de cas supplémentaires depuis 2006.

Les maladies liées au système locomoteur (problèmes de dos,...) sont la 2e cause des incapacités longues (111.143 travailleurs en 2016, + 6% en un an, + 50% en 5 ans, et + 100% en 10 ans).

La troisième catégorie à avoir connu la plus forte hausse des incapacités est celles des maladies du système nerveux, qui concerne 22.045 personnes en incapacité longues (+ 63% en 10 ans, 36% en 5 ans, 7% en un an).