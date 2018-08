Fraude aux soins de santé : médecins et hôpitaux également fautifs...

Les inspecteurs de l'Onem ont mis au jour, l'an dernier, pour plus de 2,7 millions d'euros de fraudes commises par des infirmières et infirmiers à domicile, près d'un million de plus qu'en 2016 et plus de la moitié des fraudes constatées dans le secteur des soins de santé. Mais cette même enquête révèle que 23 dossiers de fraude sont imputables à des médecins généralistes et spécialistes et 6 dossiers sont liés à des soins hospitaliers ou dispensés en institution.