Fipronil : "Il nous faut des liquidités le plus vite possible"

"Nous espérons obtenir des liquidités le plus vite possible", a déclaré vendredi Norbert Vromant, responsable d'une exploitation avicole wallonne, à l'issue d'une réunion du gouvernement wallon avec le secteur. Son élevage de poules pondeuses est bloqué depuis le 24 juillet et il chiffre les pertes à plusieurs centaines de milliers d'euros.