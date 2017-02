Entre les politiques et les citoyens, le fossé se creuse de plus en plus

Fric et politique, amants diaboliques. Sans crier gare, le vieux couple infernal s'est réinvité dans les chaumières wallonnes et flamandes. Cette fois, sous les traits d'une pieuvre baptisée Publifin/Publipart. Rémunérations plantureuses, prestations inexistantes, cumuls de mandats déplacés, conflits d'intérêts en pagaille : énième injure à la gouvernance et à l'éthique publiques. Le mandataire politique se montre sous son mauvais jour.

...