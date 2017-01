Electricité: Marghem relève la réserve stratégique pour l'hiver 2017-2018

La ministre tient également compte d'autres éléments, comme la limitation des importations qui s'est manifestée en novembre dernier.

"Avec une réserve stratégique de 900 MW, nous prenons une assurance-risques pour faire face à ce genre d'événements imprévus", a assuré Mme Marghem.

La réserve stratégique sera attribuée pour trois ans aux unités de production qui font l'objet d'une notification de mise à l'arrêt, conformément à la loi. Par ailleurs, les offres de la gestion de la demande seront autorisées à y participer.

Le coût pour le consommateur sera environ de 1,5 euro par an pour un ménage de quatre personnes. Le volume de la réserve stratégique sera adapté en 2018 en fonction des conditions du marché.

Par ailleurs, la loi du 26 mars 2014 fixant les modalités de la réserve stratégique sera adaptée notamment en ce qui concerne les conditions de retour sur le marché des unités de production. Dans ce contexte, la "gestion de la demande sera davantage favorisée" et cela en concordance avec l'accord du gouvernement.

Cette réserve stratégique sur 3 ans permet de garantir notre sécurité d'approvisionnement et d'approfondir une réflexion sur le climat d'investissement, afin de maintenir certaines unités de production en Belgique, précise la ministre MR. "A cet égard, je souhaite garder un potentiel d'activité non négligeable en Belgique et récréer un cadre d'investissement propice".

Pour ce faire, la ministre a demandé à son administration de remettre un avis sur l'opportunité de la mise en place d'un "mécanisme de rémunération de la capacité".