Electrabel a perdu les plans des bâtiments d'ultime secours de Tihange 3

Le député Ecolo Jean-Marc Nollet a interrogé à ce sujet le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA).

"Electrabel n'est actuellement pas en mesure de fournir à l'autorité de sûreté, tels que pourtant demandés par celle-ci, des plans as built (NDLR: après construction) du bunker de Tihange 3. Les plans certified for construction (CFC) font dès lors office de plans as built et ne mentionnent pas d'anomalies", selon la réponse du ministre. "Je ne vois que deux options. Soit c'est de l'amateurisme, soit il y a eu malversation à l'époque. Je n'ose l'imaginer", s'interroge Jean-Marc-Nollet, cité par Sudpresse.