Dutroux : "Bientôt une lettre aux parents des victimes"

Son livre polémique, Pourquoi libérer Dutroux ? (éd. Samsa), a fait grand bruit, lors de sa sortie, en février dernier. Bruno Dayez y expliquait les raisons pour lesquelles il avait accepté de représenter le condamné le plus détesté de Belgique dans sa demande de libération conditionnelle. L'avocat profitait surtout de l'occasion pour amorcer un débat sur le système carcéral belge, la perpétuité, la libération conditionnelle... Trois mois plus tard, nous avons voulu faire le point, avec lui : sur son livre, dont le premier tirage est déjà épuisé, sur les réactions vives, voire violentes, qu'il a suscitées et aussi sur les intentions de son client " indéfendable ".

