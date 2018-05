Ducarme interpelle Di Rupo: Massin doit faire un pas de côté

"M. Massin est président de la fédération socialiste de Charleroi, l'une des plus grosses de ce parti. Je ne comprendrais pas que le président du parti, Elio Di Rupo, n'exige pas qu'il fasse un pas de côté. On s'offusque de la façon dont le parti Islam traite les femmes. On peut pas accepter de la part d'un membre du parti socialiste qu'il traite les femmes de la sorte. Le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, n'a rien recadré. Le PS donne aujourd'hui la nausée à tout le monde, et c'en est assez. Cela fait trois ans que l'on résiste aux insultes du PS: je dis stop! " a déclaré M. Ducarme à l'Agence Belga.

Dans le cadre des élections qui viennent et après celles-ci, M. Ducarme devra sans doute entretenir des contacts avec son homologue socialiste de Charleroi. S'il s'agit toujours de M. Massin, cela semble au libéral très difficile, voire impossible.