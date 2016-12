Dix amendes cette année pour non-respect de la règlementation sur les drones (Bellot)

L'arrêté royal relatif aux drones est entré en vigueur au mois d'avril dernier, à l'instigation de la précédente ministre de la Mobilité, Jacqueline Galant. L'AR limite les vols à caractère récréatif à des engins de moins d'un kilo, volant uniquement dans un domaine privé (jardin ou terrain d'aéromodélisme) à une altitude maximale de 10 mètres. Les drones plus lourds, de un à 150 kilos, doivent être enregistrés auprès de la DGTA. A la mi-septembre, 249 autorisations avaient été accordées, alors que 342 demandes étaient en cours de traitement, a indiqué M. Bellot (MR), dans une réponse à une question écrite du député Veli Yüksel (CD&V). Selon le ministre, la DGTA a ouvert, de janvier à août, 39 dossiers pour non respect de la règlementation, ce qui l'a conduit à infliger dix amendes administratives. M. Bellot a reconnu que trop peu de contrôles étaient effectués à titre préventif. Ils sont effectués par un inspecteur, qui y consacre 10% de son temps de travail mais ignore généralement quand et où les vols de drones vont avoir lieu.